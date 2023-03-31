



На юге Израиля погиб водитель квадроцикла

Вечером, 31 марта, на шоссе 40 недалеко от кибуца Сде-Бокер погиб водитель квадроцикла.



Прибывшие на место аварии медики попытались реанимировать 30-летнего мужчину, однако вынуждены были констатировали его смерть.



Днем произошло две аналогичные аварии. В Нижней Галилее на квадроцикле перевернулся 21-летний мужчина. Он был госпитализирован с сильными ушибами.



Еще одна авария произошла недалеко от Нахаль Яркон, в результате чего пострадал 46-летний мужчина. Он получил травмы средней степени тяжести.

