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На юге Израиля лихач за рулем подвергал опасности людей
17.02.2023 11:57 Алина Груднева

На юге Израиля лихач за рулем подвергал опасности людей

В пятницу, 17 февраля, на юге Израиля произошла полицейская погоня за автомобилем, который гнал по дороге с бешенной скоростью.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба полиции Израиля.

Уточняется, что за рулем автомобиля, который преследовали правоохранители, находился 25-летний житель Рахата, который такой ездой подвергал опасности других участников дорожного движения.

В итоге, любителя экстремальной езды удалось арестовать. В ходе задержания водитель напал напал на одного из сотрудников полиции. Также было установлено, что он управлял транспортным средством, не имея водительских прав.

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