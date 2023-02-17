



На юге Израиля лихач за рулем подвергал опасности людей

В пятницу, 17 февраля, на юге Израиля произошла полицейская погоня за автомобилем, который гнал по дороге с бешенной скоростью.



Соответствующее видео опубликовала пресс-служба полиции Израиля.



Уточняется, что за рулем автомобиля, который преследовали правоохранители, находился 25-летний житель Рахата, который такой ездой подвергал опасности других участников дорожного движения.



В итоге, любителя экстремальной езды удалось арестовать. В ходе задержания водитель напал напал на одного из сотрудников полиции. Также было установлено, что он управлял транспортным средством, не имея водительских прав.