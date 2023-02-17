На юге Израиля лихач за рулем подвергал опасности людей
В пятницу, 17 февраля, на юге Израиля произошла полицейская погоня за автомобилем, который гнал по дороге с бешенной скоростью.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба полиции Израиля.
Уточняется, что за рулем автомобиля, который преследовали правоохранители, находился 25-летний житель Рахата, который такой ездой подвергал опасности других участников дорожного движения.
В итоге, любителя экстремальной езды удалось арестовать. В ходе задержания водитель напал напал на одного из сотрудников полиции. Также было установлено, что он управлял транспортным средством, не имея водительских прав.
תושב רהט (25) נסע בצורה פרועה וסיכן מטיילים בפסטיבל "דרום אדום" – שוטרי יחידת יואב של מחוז דרום רדפו אחריו ועצרו אותו. במהלך המעצר הוא תקף את אחד השוטרים, ובבדיקה התברר כי נהג בפסילה pic.twitter.com/Tz80SgSCD6— משטרת ישראל (@IL_police) February 17, 2023