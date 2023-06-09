



На юге Франции из-за засухи ограничили использование воды

В некоторых районах на юге Франции ограничили использование воды из-за летней засухи, сообщает Euronews.



По данным Европейской обсерватории засухи, сейчас почти треть европейских стран страдают от засухи, а 10% континента уже находятся в кризисной ситуации.



Это прямо касается южной части Франции, поскольку 2022 год был самым жарким годом в стране. Около 68% уровня грунтовых вод страны в настоящее время в дефиците.



В этом году некоторые части департамента Гард начали внедрять ограничения использования воды еще в апреле из-за отсутствия осадков. Другие регионы сделали то же самое в следующем месяце.



Жителям пострадавших от засухи районов больше нельзя наполнять бассейны, также они должны ограничить количество воды, которую они используют для собственных садов. Сельскохозяйственный полив разрешается производить только ночью.



"С начала года мы очень волновались, потому что с сентября у нас наблюдался дефицит осадков, составлявший примерно 40-50%. Несмотря на шторма, которые были в течение последних трех недель, тревожная ситуация сохраняется. Уходящие у нас дожди не пополняют запасы рек и уровень грунтовых вод", - отметил директор Управления территорий и морей Себастьян Ферра.



