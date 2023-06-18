



На юге Бразилии из-за мощного циклона погибли 11 человек – видео

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате тропического циклона погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.



"Шторм вызвал ливни, и сейчас в затопленных районах ведутся поиски с помощью вертолетов. Еще 20 человек пропали без вести", — говорится в заявлении местного правительства.



Более всего пострадал от циклона город Караа, где проживает более 8 000 человек.



"Ситуация в Караа нас глубоко беспокоит. Очень важно, чтобы мы определили основные пострадавшие районы и людей, нуждающихся в поддержке", – сказал губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.

16/Junho/2023 - CHUVA RIO GRANDE DO SUL. 🇧🇷🐅🇧🇷🐅🇧🇷🐅🇧🇷🐅🇧🇷🐅🇧🇷🐅🇧🇷🐅🇧🇷 pic.twitter.com/9sM0KGjRgT — adilson c.da silva (@adilsoncdasilv2) June 16, 2023