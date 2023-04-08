



На взорванном в Воронеже заводе собирали “самолет Судного дня” для Путина

В Воронеже местные жители сообщили, что слышали взрыв, а позже появилась информация о двух пожарах. Позже стало известно, что взрывы и пожар произошли на территории Воронежского авиазавода ВАСО.



ВАСО известен тем, что там собирают самолеты, в том числе по заказам Министерства обороны РФ, а также “самолет Судного дня”, которым Владимир Путин регулярно пытается шантажировать Запад.



Российские власти традиционно пытаются скрыть информацию о происходящем.