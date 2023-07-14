



На выходных Европу накроет аномальная 45-градусная жара

Страны юга и центральной Европы готовятся к аномальной жаре, которая, как ожидается, наступит в выходные дни из-за антициклона "Цербер".



Об этом заявило Европейское космическое агентство, отслеживающее антициклон "Цербер", принесший в регион аномальную жару.



"Италия, Испания, Франция, Германия, Польша сталкиваются с мощнейшей жарой, на островах Сицилия и Сардиния температура может подниматься до 48 градусов по Цельсию - потенциально самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в Европе", - отмечается в заявлении.



Ожидается, что на выходных температура на большей части территории Италии превысит отметку в 40 градусов по Цельсию, в Испании ожидают порядка 44 градусов.



В некоторых странах власти принимают меры, чтобы обезопасить население от воздействия аномальной жары. В частности, в Греции изменены часы работы госучреждений и частного сектора. Людей оповещают в СМС-сообщениях об опасности нахождения на улице. Власти Кипра призвали жителей остров избегать лесных массивов из-за опасности возникновения пожаров, передает агентство Associated Press.



Вместе с тем, "Цербер", как ожидается, в скором времени ударит и по северу Европы. Так, в Арктике уже зарегистрировали накануне рекордно высокую температуру за историю наблюдений - 28,8 градуса по Цельсию на севере Норвегии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1964 году, когда термометр достиг 27,6 градуса по Цельсию.



Также Международный комитет Красного Креста призывает туристов в Европе проявлять крайнюю осторожность и обращать внимание на окружающих людей, в особенности на тех, кто наиболее уязвим к воздействию высоких температур.