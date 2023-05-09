



На востоке Турции зафиксировали новые землетрясения

В турецкой провинции Адияман, на юго-востоке Турции, пострадавшей от землетрясений 6 февраля, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщает Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).



“Землетрясение произошло в районе Челикхан провинции Адияман 8 мая в 23.20. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8,64 км”, – говорится в сообщении.



Кроме того, как сообщает AFAD, сегодня утром в 06.11 произошло землетрясение магнитудой 3,9 с эпицентром в районе Тюркоглу провинции Кахраманмараш.

