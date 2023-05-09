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На востоке Турции зафиксировали новые землетрясения
09.05.2023 10:45 Ирина Демьянова

На востоке Турции зафиксировали новые землетрясения

В турецкой провинции Адияман, на юго-востоке Турции, пострадавшей от землетрясений 6 февраля, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6.
Об этом сообщает Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

“Землетрясение произошло в районе Челикхан провинции Адияман 8 мая в 23.20. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8,64 км”, – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает AFAD, сегодня утром в 06.11 произошло землетрясение магнитудой 3,9 с эпицентром в районе Тюркоглу провинции Кахраманмараш.
 

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