



На востоке Мали похищен представитель ВОЗ

На востоке Мали неизвестные похитили врача, работающего на Всемирную организацию здравоохранения.



Об этом во вторник, 24 января, сообщили в ВОЗ.



В частности, похищенным оказался доктор Махамад Диавара. Уточняется, что неизвестные вытащили его из машины в понедельник в городе Менака и увезли в неизвестном направлении. В этом районе действуют джихадистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" и ИГИЛ. По данным ВОЗ, нападавшие, помимо прочего, напали на водителя врача, однако оставили его на месте.



"ВОЗ сотрудничает с местными властями, чтобы расследовать похищение и обеспечить быстрое возвращение нашего коллеги к своей семье", — сказано в заявлении.

