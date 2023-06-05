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На воронежском радио прозвучало фейковое сообщение Путина о вторжении ВСУ
05.06.2023 14:46 Ирина Демьянова

На воронежском радио прозвучало фейковое сообщение Путина о вторжении ВСУ

Фейковое обращение президента Владимира Путина прозвучало в эфире одной из радиостанций в Воронеже. Видео с тревожным сообщением опубликовали в городском telegram-канале в понедельник, 5 июня.

В фейковой записи голосом “президента” сообщается, что украинские военные вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. В фейковой записи Владимир Путин сообщил также о всеобщей мобилизации.

“Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется”, – прокомментировали в пресс-службе облправительства.


 

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