



На воронежском радио прозвучало фейковое сообщение Путина о вторжении ВСУ

Фейковое обращение президента Владимира Путина прозвучало в эфире одной из радиостанций в Воронеже. Видео с тревожным сообщением опубликовали в городском telegram-канале в понедельник, 5 июня.



В фейковой записи голосом “президента” сообщается, что украинские военные вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. В фейковой записи Владимир Путин сообщил также о всеобщей мобилизации.



“Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется”, – прокомментировали в пресс-службе облправительства.





