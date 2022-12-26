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На военном аэродроме в Энгельсе прогремел взрыв
26.12.2022 07:09 Ольга Белозерова

На военном аэродроме в Энгельсе прогремел взрыв

На военном аэродроме в городе Энгельс в Российской Федерации произошел сильный взрыв.

По информации прессы, взрыв произошел на аэродроме "Энгельс-2".  Это авиабаза ВКС России. После взрыва на территории аэродрома сработал сигнал воздушной тревоги, к месту происшествия поехали пожарные расчеты и экстренные службы.

Как пишет издание Baza, после взрыва начался пожар, площадь которого составила 120 квадратных метров. По предварительным данным погибли 3 человека. Ещё четверо были госпитализированы.

 

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