



На военном аэродроме в Энгельсе прогремел взрыв

На военном аэродроме в городе Энгельс в Российской Федерации произошел сильный взрыв.



По информации прессы, взрыв произошел на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза ВКС России. После взрыва на территории аэродрома сработал сигнал воздушной тревоги, к месту происшествия поехали пожарные расчеты и экстренные службы.



Как пишет издание Baza, после взрыва начался пожар, площадь которого составила 120 квадратных метров. По предварительным данным погибли 3 человека. Ещё четверо были госпитализированы.



