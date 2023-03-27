



На въезде в Иерусалим произошли столкновения: видео

Днем, 27 марта, на въезде в Иерусалим начались столкновения.



Соответствующее видео распространили в социальных сетях.



В частности, столкновения на "Струнном мосту" произошли между противниками правовой реформы и ее сторонниками.



Ранее сообщалось, что полиции удалось открыть въезд в Иерусалим в районе Гешер Михир для движения транспорта, разогнав сотни демонстрантов.

