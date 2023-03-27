На въезде в Иерусалим произошли столкновения: видео
Днем, 27 марта, на въезде в Иерусалим начались столкновения.
Соответствующее видео распространили в социальных сетях.
В частности, столкновения на "Струнном мосту" произошли между противниками правовой реформы и ее сторонниками.
Ранее сообщалось, что полиции удалось открыть въезд в Иерусалим в районе Гешер Михир для движения транспорта, разогнав сотни демонстрантов.
Video: Ongoing confrontations between Israeli leftist protesters & right-wing members/ supporters near Chords Bridge W of Jerusalem City.— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) March 27, 2023
NOTE: Israeli extremist ministers Ben Gvir and Smotrich have called on Israeli right-wingers to protest in streets against Israeli leftists pic.twitter.com/IpcQyNL0la