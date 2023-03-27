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На въезде в Иерусалим произошли столкновения: видео
27.03.2023 17:30 Алина Груднева

На въезде в Иерусалим произошли столкновения: видео

Днем, 27 марта, на въезде в Иерусалим начались столкновения.

Соответствующее видео распространили в социальных сетях.

В частности, столкновения на "Струнном мосту" произошли между противниками правовой реформы и ее сторонниками.

Ранее сообщалось, что полиции удалось открыть въезд в Иерусалим в районе Гешер Михир для движения транспорта, разогнав сотни демонстрантов.
 

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