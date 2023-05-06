



На учительницау из Тель-Авива после уроков напала мать школьницы

Учительница школы Аразим в Тель-Авиве вчера вечером пожаловалась в полицию, утверждая, что мать ученицы, которую она обучала, умышленно причинила ей боль во внеурочное время.



В жалобе указывается, что предполагаемое нападение было совершено из-за недовольства матери обращением учителя с ее дочерью .



В жалобе также говорится, что мать ждала учителя, уходя из школы, и пока она ехала на велосипеде по дороге домой, мать последовала за ней. В какой-то момент она вышла из машины и решительно подошла к учителю, приблизив к ней голову.



Она выкрикнула ей несколько слов в знак недовольства, но на этом нападение не закончилось. После того, как учительница продолжила ехать к своему дому, мать наехала на нее на своей машине. В результате учительница упала на дорогу и получила легкие травмы, говорится в жалобе.



Полиция начала расследование инцидента, также будет проведено расследование в отношении матери. После серьезного инцидента Министерство образования объявило, что занятия в школе, где работает учительница, начнутся в ближайшее воскресенье в 10:00 утра.



"Мы очень серьезно относимся к любому виду насилия в отношении педагогов и будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для искоренения этого явления. Не может быть, чтобы родители вели себя так жестоко", - сказал Майкл Пинто, председатель отдела профессионального союза профсоюза учителей.

