



На территорию Польши проник аэростат из Беларуси



В воздушное пространство Польши из Беларуси залетел аэростат.



Информацию об этом подтвердили в польском оборонном ведомстве.



"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве влетевшего со стороны Беларуси объекта. Это, вероятно, наблюдательный аэростат", - сообщает минобороны.



По данным ведомства, радиолокационный контакт с объектом был потерян вблизи Рипина. В результате, было принято решение направить дежурные силы территориальной обороны для поиска аэростата, который пока что не найден.

