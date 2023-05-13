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На территорию Польши проник аэростат из Беларуси
13.05.2023 12:07 Алина Груднева

На территорию Польши проник аэростат из Беларуси


В воздушное пространство Польши из Беларуси залетел аэростат.

Информацию об этом подтвердили в польском оборонном ведомстве.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве влетевшего со стороны Беларуси объекта. Это, вероятно, наблюдательный аэростат", - сообщает минобороны.

По данным ведомства, радиолокационный контакт с объектом был потерян вблизи Рипина. В результате, было принято решение направить дежурные силы территориальной обороны для поиска аэростата, который пока что не найден.
 

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