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На территории больницы Сорока приземлился военный вертолет
13.05.2023 14:25 Алина Груднева

На территории больницы Сорока приземлился военный вертолет

Днем, 13 мая, на территории больницы "Сорока" в Беэр-Шева приземлился военный вертолет.

Как отметили представители медучреждения, это не связано с серией обстрелов территории Израиля из Газы.

"Военный вертолет, который в последние минуты приземлился на взлетно-посадочной полосе, доставил путешественника лет пятидесяти в травмпункт после падения в районе мошава Эйн-Яхав", - сказано в заявлении больницы.

Уточняется, что пострадавший проходит лечение. Согласно сообщениям СМИ, турист при падении вывихнул плечо.
 

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