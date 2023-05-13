



На территории больницы Сорока приземлился военный вертолет

Днем, 13 мая, на территории больницы "Сорока" в Беэр-Шева приземлился военный вертолет.



Как отметили представители медучреждения, это не связано с серией обстрелов территории Израиля из Газы.



"Военный вертолет, который в последние минуты приземлился на взлетно-посадочной полосе, доставил путешественника лет пятидесяти в травмпункт после падения в районе мошава Эйн-Яхав", - сказано в заявлении больницы.



Уточняется, что пострадавший проходит лечение. Согласно сообщениям СМИ, турист при падении вывихнул плечо.

