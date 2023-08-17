



На Тенерифе из-за масштабного пожара эвакуировали 3,8 тысячи человек

Вспыхнувший в горном национальном парке на испанском острове Тенерифе лесной пожар привел к эвакуации 3800 человек, сообщает агентство Reuters.



"Ночь была очень тяжелой… Это самый сложный пожар, который мы имели на Канарских островах за последние 40 лет", – сказал лидер региона Фернандо Клавихо.



В частности, в четверг гражданская оборона эвакуировала 1294 человека в муниципалитете Эль-Росарио и 1525 из районов Ла-Оротави. Общее количество эвакуированных составляет 3800 человек.



Периметр пожара расширился до 31 километра сухого леса, обхватив с обеих сторон крутые ущелья близ вулкана Тейде, что затрудняет доступ к району возгорания.



Вспыхнувший в среду пожар охватил уже 2600 гектаров земли.



Власти привлекли 17 самолетов и 350 пожарных и военнослужащих к тушению огня. Дополнительные самолеты для сброса воды с воздуха прибыли из материковой части страны.

