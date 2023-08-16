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На Тенерифе из-за лесного пожара эвакуировали население 4 населенных пунктов
16.08.2023 13:55 Ирина Демьянова

На Тенерифе из-за лесного пожара эвакуировали население 4 населенных пунктов

Испанские власти распорядились эвакуировать жителей четырех деревень на острове Тенерифе из-за лесного пожара, бушующего в национальном парке вокруг вулкана Тейде.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, были эвакуированы деревни Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Ахафона.

Пожар возник во вторник вечером в северо-восточной части Тенерифе, в лесистой местности, где крутые ущелья.

Воду на охваченную огнем территорию парка сбрасывали с вертолетов.

Ранним утром в среду огонь распространился на около 130 гектаров вблизи вулкана Тейде - самой высокой вершины Испании.

 

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