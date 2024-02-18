



На теле были синяки: новы подробности о смерти Навального

На теле российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умершего в тюрьме, обнаружены синяки от судорог и непрямого массажа сердца.



Такое заявление в комментарии "Новой газете Европы" рассказал источник на условиях анонимности.



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По его словам, тело Навального отправили в морг окружной клинической больницы Салехарда. Он отметил, что патологоанатомам вскрытие проводить запретили.



"Одни говорили, что пришло указание из Москвы дождаться столичных специалистов, а другие утверждали, что сами врачи отказались делать вскрытие. Дело ведь политическое, и как оно дальше повернется, непонятно", - отметил источник.