



На Тайване женщина умерла от "поедающей клетки мозга" амебы

Тайваньские врачи впервые за 12 лет зафиксировали смерть человека от менингоэнцефалита, вызванного амебой Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Об этом 9 августа пишет Korrespondent.net cо ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями Тайваня.



Отмечается, что жертвой одноклеточного организма стала 30-летняя женщина. По данным центра, 26 июня она обратилась к врачам с головной болью, жаром, конвульсиями и другими симптомами.



Ее состояние быстро ухудшалось, и в начале августа больная скончалась.



За месяц до появления симптомов женщина посетила аквапарк в городе Синьбэй. Эпидемиологи взяли пробы воды в заведении, однако результаты исследования пока неизвестны. Развлекательный центр прекратил работу. Там проводится дезинфекция.



Неглерия Фоулера обитает в пресноводных горячих источниках, реках и озерах с температурой воды до 46 градусов Цельсия. При попадании воды в нос она проникает в мозг человека и начинает питаться его клеточками. Первые симптомы недомогания проявляются через неделю.



Первый и до недавнего времени единственный случай гибели человека от амебы Неглерия Фоулера на Тайване был зафиксирован в 2011 году. Тогда ее жертвой стал 75-летний мужчина, заразившийся после посещения горячего источника.



Впервые ученые зафиксировали гибель человека в результате этого инфекционного заболевания в 1965 году в Австралии.



