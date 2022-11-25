



На стройке в Тель-Монд обнаружили труп женщины

На строительной площадке в Тель Монд было обнаружено безжизненное тело 36-летней жительницы города.



Житель Земер был арестован для допроса сорокалетний житель города по подозрению в причастности к ее смерти.



Полицейские следователи начали расследование после получения сообщения о случившемся. Проверка данных женщины показала, что это 36-летняя жительница, которая, по всей видимости, работала в Тель-Монд.



По окончании расследования подозреваемый был заключен под стражу, завтра он предстанет перед судом в Петах-Тикве с ходатайством о продлении срока содержания под стражей.

