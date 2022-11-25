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На стройке в Тель-Монд обнаружили труп женщины
25.11.2022 20:43 Аркадий Бочаровский

На стройке в Тель-Монд обнаружили труп женщины

На строительной площадке в Тель Монд было обнаружено безжизненное тело 36-летней жительницы города.

Житель Земер был арестован для допроса сорокалетний житель города по подозрению в причастности к ее смерти.

Полицейские следователи начали расследование после получения сообщения о случившемся. Проверка данных женщины показала, что это 36-летняя жительница, которая, по всей видимости, работала в Тель-Монд.

По окончании расследования подозреваемый был заключен под стражу,  завтра он предстанет перед судом в Петах-Тикве с ходатайством о продлении срока содержания под стражей.
 

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