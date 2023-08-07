



На стройке трактор сбил 78-летнего рабочего насмерть

Пожилой мужчина погиб в понедельник, когда его сбил трактор во время ремонтных работ в общине Нофех в центральном регионе страны.



Медики констатировали смерть 78-летнего мужчины на месте происшествия.



Несчастные случаи на стройплощадках в Израиле — частое дело, а наблюдательные группы жалуются на недостаток контроля и опасные условия труда.



Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце израильской некоммерческой ассоциацией Kav LaOved, которая защищает права рабочих, с начала 2023 года в Израиле в результате несчастных случаев на рабочем месте погибло более 40 человек, что на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.



47% этих смертельных случаев произошли в строительной отрасли.



Организация заявила, что строительная отрасль является статистически самым опасным сектором занятости в Израиле. Но судебные разбирательства редки в случаях халатности, приводящей к смерти на рабочем месте.





