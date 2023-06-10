



На солдата ЛГБТ напали в автобусе во время гей-парада в Тель-Авиве

Квир-солдат из Образовательного корпуса стал жертвой нападения ЛГБТ-фобов в автобусе в Тель-Авиве в пятницу. Инциндент был записан друзьями солдата и вскоре было опубликовано членом семьи в Facebook.



На видео можно увидеть трех молодых людей, которые оскорбляют солдата и унижают его, на что он отвечает: “Я горжусь собой , тем, кто я есть”. Поняв, что их действия записываются, один из мужчин начал записывать самих солдат, а другой натянул рубашку на лицо. Вскоре после этого трое мужчин выбегают из автобуса, но один из них плюнул в солдата.







В сообщении Facebook поясняется, что видео попало к Дэниелу Амраму, пользователю Twitter, который установил личности трех нападавших в течение четырех часов после его получения. Амрам смог получить не только лица и имена преступников, но и их профили в социальных сетях. Он передал эти данные военнослужащему, который затем подал заявление в полицию. Это привело к аресту нападавших.



Преступление на почве ненависти произошло в разгар Парада гордости в Тель-Авиве, когда десятки тысяч людей прибывают в город, чтобы отметить разнообразие мира и свою идентичность.

