



На Синае туристка лишилась руки после нападения акулы

Пляж Дахаб на Синае был закрыт для посетителей после нападения акулы на туристку.



Об инциденте на побережье Красного моря, который произошел ранее в этом месяце, сообщила министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад.



В настоящее время жертва акулы находится в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла левую руку.



"Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей пришлось ампутировать руку. Спасатели безуспешно пытались подцепить хищника гарпуном", – уточняется в материале.



Фуад распорядилась сформировать комиссию для оценки ситуации и расследования причин нападения акулы. Пляж останется закрытым до тех пор, пока существует угроза нового нападения.

