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На Синае туристка лишилась руки после нападения акулы
18.09.2023 14:20 Алина Груднева

На Синае туристка лишилась руки после нападения акулы

Пляж Дахаб на Синае был закрыт для посетителей после нападения акулы на туристку.

Об инциденте на побережье Красного моря, который произошел ранее в этом месяце, сообщила министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад.

В настоящее время жертва акулы находится в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла левую руку.

"Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей пришлось ампутировать руку. Спасатели безуспешно пытались подцепить хищника гарпуном", – уточняется в материале.

Фуад распорядилась сформировать комиссию для оценки ситуации и расследования причин нападения акулы. Пляж останется закрытым до тех пор, пока существует угроза нового нападения.

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