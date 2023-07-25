На Сицилии закрыли аэропорт Палермо из-за лесных пожаров – видео
Пожар, возникший в горах вокруг аэропорта Палермо Фальконе-Борселино, достиг периметра аэропорта, который из-за этого временно закрыли до 11 часов утра. Об этом сообщает ANSA.
В настоящее время отменены восемь авиарейсов. Пожарные бригады работают над тушением пламени.
Пожары, уже несколько часов охватывающие район Инсерра в Палермо, угрожают больнице Червелло. Пламя также охватило автомагистраль Палермо-Мазара-дель-Валло.
Юг Италии уже несколько недель страдает от экстремальной жары. В понедельник в Палермо было зафиксировано рекордное 47 градусов по Цельсию.
Aggiornamento: emesso Notam di chiusura scalo aereo fino alle 11 local time #Sicilia #aeroporto di #Palermo #incendio pic.twitter.com/r9hyVTQOGi— Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) July 25, 2023
На соседнем острове Сардиния было на один градус больше. Метеостанция в Джерзу зафиксировала 48 градусов в 17:00 – самую высокую температуру июля за всю историю наблюдений.
В Палермо создан муниципальный центр по чрезвычайным ситуациям из-за пожаров, охвативших холмы вокруг столицы. Пожары касаются, в частности, горы Капо Галло, мыса, с которого открывается вид на приморский курорт Монделло, и холма Беллолампо, где горит один из резервуаров городской свалки с ядовитыми испарениями.
Несколько домов в районе Пиццо Селла и приморского поселка были покинуты жителями из-за угрозы пламени или из-за непригодного для дыхания воздуха. Органы гражданской защиты призывают жителей не выходить из дома из-за опасности отравления диоксином.
BUONGIORNO #palermo #incendio #25luglio #buonviaggio pic.twitter.com/KwNbvkkpaa— federicooo (@f3dericoooo) July 25, 2023