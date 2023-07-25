



На Сицилии закрыли аэропорт Палермо из-за лесных пожаров – видео

Пожар, возникший в горах вокруг аэропорта Палермо Фальконе-Борселино, достиг периметра аэропорта, который из-за этого временно закрыли до 11 часов утра. Об этом сообщает ANSA.



В настоящее время отменены восемь авиарейсов. Пожарные бригады работают над тушением пламени.



Пожары, уже несколько часов охватывающие район Инсерра в Палермо, угрожают больнице Червелло. Пламя также охватило автомагистраль Палермо-Мазара-дель-Валло.



Юг Италии уже несколько недель страдает от экстремальной жары. В понедельник в Палермо было зафиксировано рекордное 47 градусов по Цельсию.На соседнем острове Сардиния было на один градус больше. Метеостанция в Джерзу зафиксировала 48 градусов в 17:00 – самую высокую температуру июля за всю историю наблюдений.В Палермо создан муниципальный центр по чрезвычайным ситуациям из-за пожаров, охвативших холмы вокруг столицы. Пожары касаются, в частности, горы Капо Галло, мыса, с которого открывается вид на приморский курорт Монделло, и холма Беллолампо, где горит один из резервуаров городской свалки с ядовитыми испарениями.Несколько домов в районе Пиццо Селла и приморского поселка были покинуты жителями из-за угрозы пламени или из-за непригодного для дыхания воздуха. Органы гражданской защиты призывают жителей не выходить из дома из-за опасности отравления диоксином.