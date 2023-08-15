



На шоссе Аялон совершено покушение на убийство

Вечером, 15 августа, на шоссе Аялон было совершено покушение на убийство.



Мужчину пытались застрелить, когда он ехал между Холоном и Бат-Ямом.



Огонь по его автомобилю открыли двое подозреваемых, проезжавших мимо на мотоцикле.



После этого они выбросили пистолет и скрылись в неизвестном направлении. Полиция нашла оружие и гильзы на дороге. Ведутся поиски подозреваемых.



Потерпевший был госпитализировал в медицинский центр "Вольфсон" в Холоне. Он прибыл в медучреждение самостоятельно.