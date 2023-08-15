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На шоссе Аялон совершено покушение на убийство
15.08.2023 18:19 Алина Груднева

На шоссе Аялон совершено покушение на убийство

Вечером, 15 августа, на шоссе Аялон было совершено покушение на убийство.

Мужчину пытались застрелить, когда он ехал между Холоном и Бат-Ямом.

Огонь по его автомобилю открыли двое подозреваемых, проезжавших мимо на мотоцикле.

После этого они выбросили пистолет и скрылись в неизвестном направлении. Полиция нашла оружие и гильзы на дороге. Ведутся поиски подозреваемых.

Потерпевший был госпитализировал в медицинский центр "Вольфсон" в Холоне. Он прибыл в медучреждение самостоятельно.

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