



На шоссе №6 столкнулись три грузовика, один из водителей погиб



Рано утром 13 сентября на шоссе №6, в районе развязки Кирьят-Гат в северном направлении произошло ДТП со смертельным исходом между тремя грузовиками.



В результате аварии погиб 40-летний водитель грузовика. Медики MDA и парамедики провели медицинские анализы, но были вынуждены констатировать его смерть.



Пресс-служба полиции района Лакиш сообщила: "Рано утром полицейские, занимающиеся расследованием ДТП, начали выяснять обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на шоссе №6 к северу после развязки Кирьят-Гат с участием 4 грузовиков, в результате которого один из водителей погиб, а другой водитель был эвакуирован в легком состоянии. В настоящее время дорога закрыта для движения до окончания расследования и его эвакуации".

