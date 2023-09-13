



На шоссе №6 разграбили грузовик погибшего в результате аварии водителя



Тяжелое ДТП произошло сегодня утром, 13 сентября, на шоссе № 6 в районе развязки Кирьят-Гат, в ходе которой столкнулись три грузовика.



Вызванные на место происшествия медики MDA и парамедики оказали раненым медицинскую помощь на месте, при этом пришлось констатировать смерть 40-летнего мужчины.



После смертельной аварии нашлись те, кто, воспользовавшись ситуацией и образовавшейся на дороге плотной пробкой, разграбил содержимое грузовика погибшего водителя, перевозившего домашнюю птицу.

