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На шоссе №6 разграбили грузовик погибшего в результате аварии водителя
13.09.2023 10:00 Аркадий Бочаровский

На шоссе №6 разграбили грузовик погибшего в результате аварии водителя


Тяжелое ДТП произошло сегодня утром, 13 сентября, на шоссе № 6 в районе развязки Кирьят-Гат, в ходе которой столкнулись три грузовика. 

Вызванные на место происшествия медики MDA и парамедики оказали раненым медицинскую помощь на месте, при этом пришлось констатировать смерть 40-летнего мужчины.

После смертельной аварии нашлись те, кто, воспользовавшись ситуацией и образовавшейся на дороге плотной пробкой, разграбил содержимое грузовика погибшего водителя, перевозившего домашнюю птицу.
 

 

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