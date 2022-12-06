



На шоссе №6 расстреляли Ламборджини



Вечером 5 декабря был обстрелян в своем автомобиль на шоссе №6.



Машина марки Ламборджини двигалась в направлении на юг в тоннеле возле развязки Бен Шемен. Один из мужчин, примерно 46 лет, был тяжело ранен, а другой получил ранения средней тяжести. Стрельба велась из другого автомобиля, который скрылся с места происшествия. Сотрудники разведывательного участка полиции проводят поиск подозреваемых, полиция объявила о начале расследования обстоятельств происшествия.



Четыре транспортных средства, включая джип и мотоцикл, пытались заблокировать автомобиль Ламборджини, по которому велась стрельба. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия. Один из раненых - житель Восточного Иерусалима, личность другого неизвестна. Полиция продолжает сбор информации с места происшествия.