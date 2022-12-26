



На Шоссе 55 у женщины угнали машину

У израильской женщины угнали авто, когда ехала по шоссе 55 недалеко от Калькилии.



Об этом сообщает Ynet.



Согласно поданному ею заявлению в полицию, в ее авто въехала машина с несколькими подозреваемыми внутри, и она остановилась, чтобы выяснить, что происходит.



После того как женщина остановилась, чтобы проверить, что произошло, один из подозреваемых сел в ее автомобиль и скрылся.



Отмечается, что женщина не нуждалась в медицинской помощи после инцидента. Полиция ищет подозреваемых.