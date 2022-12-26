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На Шоссе 55 у женщины угнали машину
26.12.2022 09:54 Ольга Белозерова

На Шоссе 55 у женщины угнали машину

У израильской женщины угнали авто, когда ехала по шоссе 55 недалеко от Калькилии.

Об этом сообщает Ynet.

Согласно поданному ею заявлению в полицию, в ее авто въехала машина с несколькими подозреваемыми внутри, и она остановилась, чтобы выяснить, что происходит.

После того как женщина остановилась, чтобы проверить, что произошло, один из подозреваемых сел в ее автомобиль и скрылся.

Отмечается, что женщина не нуждалась в медицинской помощи после инцидента. Полиция ищет подозреваемых. 

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