На Шоссе 55 у женщины угнали машину
У израильской женщины угнали авто, когда ехала по шоссе 55 недалеко от Калькилии.
Об этом сообщает Ynet.
Согласно поданному ею заявлению в полицию, в ее авто въехала машина с несколькими подозреваемыми внутри, и она остановилась, чтобы выяснить, что происходит.
После того как женщина остановилась, чтобы проверить, что произошло, один из подозреваемых сел в ее автомобиль и скрылся.
Отмечается, что женщина не нуждалась в медицинской помощи после инцидента. Полиция ищет подозреваемых.