



На шоссе 353 перевернулся автомобиль: трое пострадавших

Днем, 12 апреля, на шоссе 353 перевернулся автомобиль, в результате чего три человека получили травмы средней степени тяжести.



Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим экстренную помощь.



Их госпитализировали на военном вертолете в больницу "Хадасса Эйн Керем".



Среди пострадавших оказались 72-летняя женщина, получившая ушибы на конечностях, 70-летняя женщина с ушибами таза и конечностей. Еще одна 56-летняя женщина травмировала конечности.

