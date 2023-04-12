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На шоссе 353 перевернулся автомобиль: трое пострадавших
12.04.2023 17:47 Алина Груднева

На шоссе 353 перевернулся автомобиль: трое пострадавших

Днем, 12 апреля, на шоссе 353 перевернулся автомобиль, в результате чего три человека получили травмы средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим экстренную помощь.

Их госпитализировали на военном вертолете в больницу "Хадасса Эйн Керем".

Среди пострадавших оказались 72-летняя женщина, получившая ушибы на конечностях, 70-летняя женщина с ушибами таза и конечностей. Еще одна 56-летняя женщина травмировала конечности.
 

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