



На шоссе № 1 столкнулись два грузовика, движение перекрыто



Сегодня утром произошла тяжелая авария между двумя грузовиками возле развязки Шореш на шоссе №1 в направлении Иерусалима. На место происшествия выехали пожарные бригады, которым удалось спасти зажатого человека из одного из грузовиков, который был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. В результате аварии пострадал еще один человек, его состояние описано как легкое.



После аварии шоссе №1 было перекрыто для движения транспорта - это сделано ради того, чтобы пожарные бригады могли безопасно работать по спасению блокированного в машине человека с помощью специальных инструментов.