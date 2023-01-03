



На шоссе №1 столкнулись автобус с детьми и грузовик

Утром, 3 января, на шоссе №1 произошла автокатастрофа с участием микроавтобуса и грузовика.



Автобус перевозил детей.



В результате столкновения пострадали 33 человека. Десятилетняя девочка получила тяжелые травмы.



Остальные пострадавшие находятся в сознании и без видимых ранений. Медики их осматривают на месте.



Сам автобус получил сильные повреждения. Полиция перекрыла шоссе 1 в восточном направлении.