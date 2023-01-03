На шоссе №1 столкнулись автобус с детьми и грузовик
Утром, 3 января, на шоссе №1 произошла автокатастрофа с участием микроавтобуса и грузовика.
Автобус перевозил детей.
В результате столкновения пострадали 33 человека. Десятилетняя девочка получила тяжелые травмы.
Остальные пострадавшие находятся в сознании и без видимых ранений. Медики их осматривают на месте.
Сам автобус получил сильные повреждения. Полиция перекрыла шоссе 1 в восточном направлении.
ילדה כבת 10 נפצעה קשה בהתנגשות אוטובוס עם משאית בכביש 1 סמוך למחלף לטרון. הכביש לכיוון מזרח נחסם לתנועת כלי רכב@moyshis pic.twitter.com/d3VvrcRPPk— כאן חדשות (@kann_news) January 3, 2023