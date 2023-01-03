Новости » Происшествия
На шоссе №1 столкнулись автобус с детьми и грузовик
03.01.2023 10:10 Алина Груднева

На шоссе №1 столкнулись автобус с детьми и грузовик

Утром, 3 января, на шоссе №1 произошла автокатастрофа с участием микроавтобуса и грузовика.

Автобус перевозил детей.

В результате столкновения пострадали 33 человека. Десятилетняя девочка получила тяжелые травмы. 

Остальные пострадавшие находятся в сознании и без видимых ранений. Медики их осматривают на месте. 

Сам автобус получил сильные повреждения. Полиция перекрыла шоссе 1 в восточном направлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы