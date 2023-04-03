



На школу в Мичигане подали в суд за то, что выпускной запланирован на Шавуот

Средняя школа штата Мичиган получила временное распоряжение от судьи штата, запрещающее ей проведение выпускной церемонии, которая приходится на Шавуот. Иск был подан старшеклассницей школы, которая является еврейкой и не сможет присутствовать на выпускном в средней школе Portage Northern High School PNHS, поскольку он выпадает на 26 мая, в первый день праздника, по данным организации StopAntisemitism.



В иске 18-летней Миналии Коффром школьный округ Портидж, штат Мичиган, обвиняется в нарушении Закона о гражданских правах Эллиота-Ларсена, Конституции штата Мичиган и Конституции США, сообщает Fox News.



Судебные документы уточняют, что семья Коффрон за последнее десятилетие заблаговременно уведомляла районные школы обо всех еврейских праздниках, включая Шавуот, чтобы школа не планировала мероприятия, противоречащие их религиозным обычаям. Их уведомления включали письма, телефонные звонки и личные встречи со школьными властями.



В заявлении говорится, что Коффроны несколько раз пытались договориться с школьной администрацией, но PNHS сообщила им, что не может перенести дату выпуска, чтобы угодить еврейской семье.

“Их сообщение было и остается ясным – моя религиозная идентичность не так важна, как идентичность христианских детей в моей школе. В глазах школьного округа Я – меньший гражданин”, – заявила истица. “Даже если решение назначить выпускной в еврейский священный день было оплошностью, решение сохранить его – нет”

Временный запретительный судебный приказ в отношении выпускной церемонии школы был издан судьей суда штата в прошлую среду, но, согласно Fox News , дело, скорее всего, будет передано в Федеральный суд.