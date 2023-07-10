



На севере Сирии в результате двух терактов погибли 8 человек

По данным военных наблюдателей, в результате двух отдельных инцидентов в воскресенье на севере Сирии в результате взрывов заминированных автомобилей погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе трое детей.



Один взрыв произошел в автомастерской в ​​Шаве, деревне недалеко от турецкой границы, сообщили AFP местные жители. Пять гражданских, в том числе трое детей, были убиты, еще 10 получили ранения.



Районы страны вблизи турецкой границы являются ареной регулярных точечных убийств, взрывов и столкновений между вооруженными группировками.

Во втором инциденте взрывное устройство, заложенное в автомобиле, убило трех бойцов, связанных с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами SDF в городе Манбидж.



Манбидж – бывший оплот группировки ISIS, который теперь принадлежит военному совету, связанному c SDF.



Об ответственности за взрывы не заявляла ни одна группировка.



Война в Сирии началась в 2011 году с жестокого подавления антиправительственных протестов. С тех пор она превратилась в сложный конфликт с участием джихадистов и иностранных держав, унесший жизни более полумиллиона человек и миллионы перемещенных лиц.