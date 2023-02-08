



На севере Израиля - сильный снег

Метеорологи сообщают о значительном подъеме уровня озера Кинерет.



Согласно данным измерений Управления водного хозяйства, уровень Кинерета сейчас составляет 210,350 см. Это на 5 см больше, чем за последние сутки, общий рост уровня составил 18,5 см за последнюю неделю.



Данные также показывают, что уровень Кинерета сейчас находится на 1,55 м выше верхней красной линии.



Зимняя погода сохранится и в ближайшие сутки: пройдут сильные дожди, подуют ветры, а на севере Израиля ожидается сильный снег. В конце недели наступит затишье перед очередной бурей.



Уже сейчас сильный снег идет на Голанах и в Галилее.

