



На севере Израиля полицейские ранили мужчину, нацелившего на них винтовку

Офицеры израильской полиции открыли огонь по мужчине после того, как он нацелил на них винтовку М-16в ответ на приказ остановить свой транспортное средство в Эйн-Махиле на севере Израиля в среду утром.



Полиция прибыла на место происшествия после получения сообщений о стрельбе в Эйн-Махиле и установила личность двух подозреваемых, которые ехали на скутере. Подозреваемые проигнорировали приказ полиции остановить автомобиль и попытались скрыться с места происшествия, столкнувшись с полицейской машиной.



Во время погони один из подозреваемых нацелил винтовку М-16 на сотрудников полиции, которые в ответ открыли огонь по подозреваемому, ранив его средней тяжести. Двое подозреваемых были арестованы.