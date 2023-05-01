



На севере Израиля арестованы 18 глав местных советов и госслужащих



Полиция арестовала и задержала для допроса 18 руководителей советов и государственных служащих из Асафии, Кфар-Манда, Райна, Абу-Санана и других населенных пунктов на севере страны по подозрению в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверием, отмыванием денег и налоговыми преступлениями.



В ходе расследования выяснилось, что владелец компании по вывозу мусора подкупил глав советов арабского сектора в обмен на победу и увеличение тендеров на вывоз мусора, а государственные служащие и другие подозреваемые помогали в реализации и передаче взятки. По окончании расследования подозреваемые предстанут перед окружным судом в Ришон-ле-Ционе для слушания вопроса о продлении срока их содержания под стражей.

