



На севере Франции обрушилось здание: жителей успели эвакуировать

Четырехэтажное здание обрушилось в субботу утром в городе Лилль на севере Франции, но пока о смертельных случаях не сообщалось благодаря заблаговременному предупреждению жителей.



Об этом сообщает Associated Press.



Пожарные Лилля заявили, что извлекли из-под завалов одного человека с легкими травмами.



Как утверждается, жители здания были эвакуированы после того, как мужчина, вернувшись домой около 3 часов ночи после ночной прогулки, увидел трещины в конструкции и сообщил об этом экстренным службам.



Мэр Лилля Мартин Обри сказала французской телекомпании BFM TV, что действия этого человека спасли жизни.