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На севере Франции обрушилось здание: жителей успели эвакуировать
13.11.2022 00:19 Ольга Белозерова

На севере Франции обрушилось здание: жителей успели эвакуировать

Четырехэтажное здание обрушилось в субботу утром в городе Лилль на севере Франции, но пока о смертельных случаях не сообщалось благодаря заблаговременному предупреждению жителей. 

Об этом сообщает Associated Press.

Пожарные Лилля заявили, что извлекли из-под завалов одного человека с легкими травмами. 

Как утверждается, жители здания были эвакуированы после того, как мужчина, вернувшись домой около 3 часов ночи после ночной прогулки, увидел трещины в конструкции и сообщил об этом экстренным службам.

Мэр Лилля Мартин Обри сказала французской телекомпании BFM TV, что действия этого человека спасли жизни.

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