



На счету медсестры-убийцы может "висеть" еще три смерти младенцев

На счету британской медсестры-убийцы Люси Летби может быть еще три смерти младенцев.



По данным газеты The Daily Mail, об этом сообщил свидетель по делу доктор Эванс во время дачи показаний.



Он изучил еще 32 случая смерти младенцев. У доктора есть опасения, что детоубийца причастна к 18 из них.



"У этих младенцев были опасные для жизни заболевания. Трое из них умерли, но нам нужно осмотреть тела, чтобы увидеть, не подверглись ли они внешнему воздействию. Они были в плохом состоянии, поэтому пока невозможно доказать, стали ли они жертвами. Меня беспокоят семь случаев, которые нам необходимо рассмотреть более тщательно. Я буду поддерживать связь с полицией Чешира", - сказал он.



Летби получила 14 пожизненных за убийства младенцев. Таким образом, за решеткой она останется до конца своих дней.