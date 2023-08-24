



На самолете Пригожина летела верхушка Вагнера и Конкорда

Центр Досье опубликовал информацию о пассажирах потерпевшего крушение в тверской области бизнес-джета Е. Пригожина.



Валерий Чекалов — один из самых приближенных к Пригожину менеджеров «Конкорда». Он курировал все «гражданские» проекты Пригожина за рубежом и отвечал за логистическое обеспечение группы «Вагнера». Именно Чекалов возглавлял АО «Нева» — учредителя ООО «Евро Полис», на которое были завязаны все сирийские и африканские проекты



Дмитрий Уткин. Правая рука Пригожина в ЧВК «Вагнера». Отвечал за командование и боевую подготовку.



Евгений Макарян, позывной «Макар». Бывший участковый. Пришел в «Вагнер» в марте 2016 года. Был в составе четвертого штурмового отряда «Вагнера» в Сирии, который попал под обстрел американской авиации под Хшамом в январе 2017 года.



Сергей Пропустин, позывной «Кедр», прапорщик. Пришел в «Вагнер» в марте 2015 года. Воевал во втором разведывательно-штурмовом отряде. Многих личных охранников Пригожин набрал именно оттуда.



Александр Тотмин, позывной «Тот».



Николай Матусеев. Мы не смогли обнаружить человека с таким именем в списках «Вагнера». Зато там есть Николай Матусевич. В «Вагнере» с января 2017 года. Служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии.



Тем временем супруга Пригожина Любовь продолжает свой давно запланированный отпуск в Индии, говорит источник «Досье», знакомый с семьёй.

