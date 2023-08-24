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На самолете Пригожина летела верхушка Вагнера и Конкорда
24.08.2023 07:38 Аркадий Бочаровский

На самолете Пригожина летела верхушка Вагнера и Конкорда

Центр Досье опубликовал информацию о пассажирах потерпевшего крушение в тверской области бизнес-джета Е. Пригожина.

Валерий Чекалов — один из самых приближенных к Пригожину менеджеров «Конкорда». Он курировал все «гражданские» проекты Пригожина за рубежом и отвечал за логистическое обеспечение группы «Вагнера». Именно Чекалов возглавлял АО «Нева» — учредителя ООО «Евро Полис», на которое были завязаны все сирийские и африканские проекты 

 Дмитрий Уткин. Правая рука Пригожина в ЧВК «Вагнера». Отвечал за командование и боевую подготовку. 

 Евгений Макарян, позывной «Макар». Бывший участковый. Пришел в «Вагнер» в марте 2016 года. Был в составе четвертого штурмового отряда «Вагнера» в Сирии, который попал под обстрел американской авиации под Хшамом в январе 2017 года. 

 Сергей Пропустин, позывной «Кедр», прапорщик. Пришел в «Вагнер» в марте 2015 года. Воевал во втором разведывательно-штурмовом отряде. Многих личных охранников Пригожин набрал именно оттуда. 

 Александр Тотмин, позывной «Тот». 

Николай Матусеев. Мы не смогли обнаружить человека с таким именем в списках «Вагнера». Зато там есть Николай Матусевич. В «Вагнере» с января 2017 года. Служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии.

Тем временем супруга Пригожина Любовь продолжает свой давно запланированный отпуск в Индии, говорит источник «Досье», знакомый с семьёй.
 

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