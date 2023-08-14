



На Сахалине произошел пепловый выброс вулкана Эбеко – видео

Утром 14 августа на вулкане Эбеко, расположенном в 7 км от Севера Курильска на Сахалине произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.



“Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался”, – отметили спасатели.



По данным МЧС, угрозы для жизнедеятельности населения нет.



