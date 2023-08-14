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На Сахалине произошел пепловый выброс вулкана Эбеко – видео
14.08.2023 13:06 Наталья Богинская

На Сахалине произошел пепловый выброс вулкана Эбеко – видео

Утром 14 августа на вулкане Эбеко, расположенном в 7 км от Севера Курильска на Сахалине произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

“Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался”, – отметили спасатели.

По данным МЧС, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

 

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