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На российском военном аэродроме из-за атаки дрона поврежден самолет
19.08.2023 13:39 Ирина Демьянова

На российском военном аэродроме из-за атаки дрона поврежден самолет

В Сольцах Новгородской области России на военном аэродроме из-за дрона поврежден один самолет, заявили в субботу в минобороны России.

Сообщается, что сегодня около 10:00 по местному времени была якобы "атака с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области".

БПЛА был якобы выявлен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.

"На территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. "Повреждение получил один самолет", - заявили в РФ, указав, что пострадавших нет.

 

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