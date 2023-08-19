



На российском военном аэродроме из-за атаки дрона поврежден самолет

В Сольцах Новгородской области России на военном аэродроме из-за дрона поврежден один самолет, заявили в субботу в минобороны России.



Сообщается, что сегодня около 10:00 по местному времени была якобы "атака с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области".



БПЛА был якобы выявлен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.



"На территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. "Повреждение получил один самолет", - заявили в РФ, указав, что пострадавших нет.



