



На российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар: подробности

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС.

"На борту "Адмирала Кузнецова", стоящего в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек", – заявили в экстренных службах РФ. По информации российских СМИ, пожар уже потушили.



Отмечается, что с 2018 года крейсер стоит в Североморске на плановом ремонте. В декабре 2019 года на "Адмирале Кузнецове" произошел пожар, в результате чего погибли два человека, еще 14 человек пострадали. Корабль планировалось передать ВМФ России в 2022 году.



Корабль является единственным авианесущим крейсером Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. На крейсере могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. Основу авиакрыла составляют палубные истребители Су-33, МиГ-29К и МиГ-29КУБ.



Кроме того, "Адмирал Кузнецов" обладает ракетным вооружением и является единственным авианесущим кораблем в мире, который может находиться в Черном море согласно конвенции Монтре.