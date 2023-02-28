



На российских радио и телеканалах и прозвучала “угроза ракетного удара”

Утром 28 февраля в нескольких регионах России вещание телеканалов и радиостанций было прервано сообщением об угрозе ракетного удара: “Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!” В частности, такое сообщение появилось на каналах «Суббота», 2×2 и ТНТ4, а также в эфире радиостанций в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде, а также Ленинградской области.



МЧС РФ заявило, что речь идет о взломе серверов радиостанций и телеканалов.



“Данная информация является ложной и не соответствует действительности!” — подчеркивается в Telegram-канале ведомства.



22 февраля в нескольких городах России по радио прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС РФ также заявили, что серверы радиостанций были взломаны. Днем ранее, когда президент РФ выступал с посланием Федеральному собранию, сайты российских телеканалов, транслировавших речь Путина, подверглись DDoS-атаке.