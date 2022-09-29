



На родине Шойгу протесты против мобилизации: проходят задержания

В Тыве (республика в России) начались протесты против мобилизации.



По информации прессы, в столице республики, городе Кызыл, на протест вышли несколько десятков женщин.



По словам участниц, на протест вышли более 50 местных девушек. На митинге звучали лозунги "Нет мобилизации".



Как отмечается, почти сразу начались жесткие задержания протестующих.



Стоит отметить, что Тыва является родиной действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу.





