



На римском вокзале израильтянка получила ножевые ранения

В субботу вечером израильская туристка получила три ножевых ранения на вокзале в Риме, сообщает итальянское издание Il Giornale. Сообщается, что нападавший скрылся с места происшествия, теперь его разыскивает полиция.



Нападение произошло на железнодорожном вокзале Термини в Риме, когда женщина направлялась в аэропорт, чтобы вернуться в Израиль. Нападавший подошел к ней, когда она стояла у автомата по продаже билетов, и дважды ударил ее ножом.



Израильтянка была доставлена ​​в римскую клинику имени Умберто I с серьезными травмами, ее состояние стабилизировалось.



На видео с камер наблюдения видно, как мужчина с ярко-синим пластиковым пакетом медленно подходит к женщине, стоящей у билетного автомата, внезапно хватает ее и наносит удар ножом в туловище. Затем он толкает ее на пол. Когда женщина встает и начинает бороться с ним, он снова наносит ей удар, прежде чем убежать.



Мотив нападения сразу не стал ясен. Местные СМИ предположили, что это могло быть неудачное ограбление.