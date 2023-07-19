



На протяжении нескольких дней во многих частях мира будет выше 40°C

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) предупредили, что температура выше 40 градусов по Цельсию продержится во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.



"Температура в Северной Америке, Азии и в северной Африке, а также в Средиземноморье будет выше 40 градусов по Цельсию продолжительное количество дней на этой неделе", - заявили в ВМО.



"И хотя основное внимание сосредоточено на максимальных дневных температурах, ночные температура представляют наибольшие риски для здоровья людей", - отмечается в сообщении.



Так, в большинстве европейских стран жители уже столкнулись с аномально жаркой погодой. Итальянские службы здравоохранения предупредили о повышенной опасности из-за погоды в десятках городов страны. Самая высокая температура в стране - на Сардинии и Сицилии, столбик термометра в ряде районов поднялся выше 45 градусов по Цельсию.



Итальянские СМИ отмечают, что в Италии зафиксирован самый высокий за год уровень потребления электроэнергии, что связано, в частности с использованием кондиционеров.



В Испании также установилась чрезвычайно жаркая погода, на северо-востоке страны и на Майорке готовятся к рекордно высокой температуре воздуха на этой неделе. Жителей предупреждают о риске лесных пожаров.



В Греции и Швейцарии, уже бушуют природные пожары, которые быстро распространяются как раз из-за сухой погоды.



В десяти департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. На Корсике температура поднялась выше 41 градуса по Цельсию, в большинстве коммун Восточных Пиренеи столбик термометра не опускается ниже 40 градусов по Цельсию.



Жители некоторых американских штатах продолжают бороться с жаркой погодой, в столице штата Аризона, Финиксе, как ожидается, будет вновь побит температурный рекорд - выше 43,4 градуса по Цельсию. Более недели в городе фиксируют рекордные показатели.