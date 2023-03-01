



На протестах в Тель-Авиве ранены несколько полицейских

В среду, 1 марта, в ходе столкновений во время акции протеста в Тель-Авиве пострадали несколько полицейских.



Об этом сообщил глава полиции Израиля Коби Шабтай, проведя ситуационную оценку.



"Сегодня несколько полицейских пострадали в результате насилия со стороны демонстрантов. Мы накажем всех виновных. Насилие в отношении полицейских, такое как бросание камней и других предметов, для меня является переходом черты. Мы этого не позволим", - подчеркнул он.



Шабтай заверил, что полиция не будет против свободы слова и проведений акций протеста, если демонстранты не будут наносить ущерб имуществу или правительственным символам.