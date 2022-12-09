



На протестах в Иране были арестованы по меньшей мере 5 евреев

По крайней мере пять иранских евреев были арестованы иранскими силами безопасности за последние несколько недель во время протестов. Напомним, что протесты вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Кармель Меламед, ирано-американский журналист, который имеет источники в иранской еврейской общине, заявил: "Мой контактный источник, который находится в контакте с еврейским руководством в Иране, подтвердил, что действительно пять евреев недавно были арестованы в Иране, но один был освобожден после недельного задержания".



Он добавил, что четверо оставшихся евреев все еще находятся в тюрьме в ожидании рассмотрения их дел иранскими властями.

