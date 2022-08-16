



На пороге ядерной войны: РФ и США в "полной готовности"

Соединенные Штаты Америки провели 16 августа испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.



В заявлении ВВС США говорится, что испытания были проведены для демонстрации готовности своих ядерных сил, сообщает РИА-Новости.



"Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания", - говорится в заявлении американских ВВС.



В этот же день, 16 августа, министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Стоит отметить, что и Minuteman III и "Сармат" способны нести ядерное оружие.





Напомним, что РФ уже провела испытания ракеты "Сармат". В июне 2022 года Путин заявил, что первый "Сармат" заступит на "боевое дежурство" в конце года.



"Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство", - заявил он.



Тогдашний глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин отметил, что "Сармат" является "подарком" для НАТО. Также Рогозин отмечал, что с ядерным зарядом воронка от "Сармата" будет "очень большая и очень глубокая и радиоактивная".

