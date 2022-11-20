На полигоне в Казани заметили новейший танк "Армата" Т-14
На полигоне в Казани, где находятся мобилизованный, был замечен новейший российский танк - "Армата" (Т-14).
Предполагается, что этот танк может вскоре появиться на фронте в Украине.
‼️ На полигоне мобилизованных в #Казани сняли видео новейшего российского танка "#Армата" (Т-14) в боевом камуфляже.— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) November 20, 2022
Предполагают, что скоро этот танк появится на фронте.
Пока о применении "Арматы" в Украине не сообщалось.#Т14 #russiansoldiers pic.twitter.com/F3BzqhLPAE