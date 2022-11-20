



На полигоне в Казани заметили новейший танк "Армата" Т-14

На полигоне в Казани, где находятся мобилизованный, был замечен новейший российский танк - "Армата" (Т-14).



Предполагается, что этот танк может вскоре появиться на фронте в Украине.



