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На полигоне в Казани заметили новейший танк "Армата" Т-14
20.11.2022 09:22 Ольга Белозерова

На полигоне в Казани заметили новейший танк "Армата" Т-14

На полигоне в Казани, где находятся мобилизованный, был замечен новейший российский танк - "Армата" (Т-14).

Предполагается, что этот танк может вскоре появиться на фронте в Украине.

 

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